В Пензенской области от COVID-19 умерли две женщины

28.12.2020 | 19:39

В понедельник, 28 декабря, в Пензенской области зарегистрировали два летальных случая коронавирусной инфекции. Обеими умершими оказались женщины.

Старшей был 81 год. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение III степени, желчекаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит, холецистостому, хроническую ишемическую болезнь сердца, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз и артериальную гипертензию.

Второй жертве было 79. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, артериальная гипертензия и ожирение II степени.

Теперь жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб, 313.

«Выписан сегодня 151 человек. Итого выздоровевших - 20 748», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.