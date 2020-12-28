В Пензенской области от COVID-19 умерли две женщины

В понедельник, 28 декабря, в Пензенской области зарегистрировали два летальных случая коронавирусной инфекции. Обеими умершими оказались женщины.
Старшей был 81 год. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение III степени, желчекаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит, холецистостому, хроническую ишемическую болезнь сердца, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз и артериальную гипертензию.
Второй жертве было 79. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, артериальная гипертензия и ожирение II степени.
Теперь жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб, 313.
«Выписан сегодня 151 человек. Итого выздоровевших - 20 748», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
По описанию болезней нужно МЕНЬШЕ ЖРАТЬ? К чему это господа?