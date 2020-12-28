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Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли две женщины

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В понедельник, 28 декабря, в Пензенской области зарегистрировали два летальных случая коронавирусной инфекции. Обеими умершими оказались женщины.

Старшей был 81 год. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение III степени, желчекаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит, холецистостому, хроническую ишемическую болезнь сердца, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз и артериальную гипертензию.

Второй жертве было 79. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, артериальная гипертензия и ожирение II степени.

Теперь жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб, 313.

«Выписан сегодня 151 человек. Итого выздоровевших - 20 748», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По описанию болезней нужно МЕНЬШЕ ЖРАТЬ? К чему это господа?

Гость||

все там будем

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и ожирение II степени.
Гость писал(a):
нужно МЕНЬШЕ ЖРАТЬ?
ожирение это от неправильного обмена веществ в организме

Гость||

Столько людей умирает, и от других болезней тоже. Ковид конечно страшное дело, и статистика тоже скорее всего обман, но лучше было бы если не печатали этого. Думаю от инфаркта и онкологии ещё больше людей умерло.

Гость||

Гость писал(a):

Ковид конечно страшное дело
не страшнее гриппа от которого тоже умирают.

Имя: Гость
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