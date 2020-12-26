В Заречном пенсионерка на Renault сбила пешехода

26.12.2020 | 12:15

В пятницу, 25 декабря, на улице Светлой в Заречном сбили 71-летнего пенсионера. Об этом со ссылкой на ОГИБДД ЗАТО сообщает портал «Город Z».

Авария произошла около 19:20 у дома № 28. 65-летняя женщина, управлявшая Renault Sandero, наехала на мужчину, который переходил дорогу в нескольких метрах от зебры.

Пожилой зареченец получил травмы. Медики госпитализировали его в пензенскую горбольницу № 6.

В настоящее время сотрудники ОГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

19 декабря в Пензе на улице Аустрина около автозаправки 42-летний водитель Mitsubishi сбил пешехода. Тот от травм скончался на месте происшествия.