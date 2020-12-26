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Происшествия

В Заречном пенсионерка на Renault сбила пешехода

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В пятницу, 25 декабря, на улице Светлой в Заречном сбили 71-летнего пенсионера. Об этом со ссылкой на ОГИБДД ЗАТО сообщает портал «Город Z».

Авария произошла около 19:20 у дома № 28. 65-летняя женщина, управлявшая Renault Sandero, наехала на мужчину, который переходил дорогу в нескольких метрах от зебры.

Пожилой зареченец получил травмы. Медики госпитализировали его в пензенскую горбольницу № 6.

В настоящее время сотрудники ОГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

19 декабря в Пензе на улице Аустрина около автозаправки 42-летний водитель Mitsubishi сбил пешехода. Тот от травм скончался на месте происшествия.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ОГИБДД МО МВД по ЗАТО Заречный, gorodz.info
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

. 65-летняя женщина, управлявшая Renault Sandero, наехала на мужчину,
Нарушительница режима, да еще и задавила мужчину. Применить самое строгое наказание. Мужчина теперь может умереть от ковида.

Гость||

Правильно сделала, так и надо ведь она пенсию не зря получает.. Молодец бабушка.. Дави всех

Гость||

65 летняя нашла приключения на свою задницу, мозгов уже нет-атеросклероз.

Гость||

Если почитать новости последюю неделю про дтп делается страшно, это реально опасно, почему гиббд ничего не дает? Почему скоростной режим в городе игнорируется?

Гость||

Вот так почитаешь диагнозы умерших с ковид, получается с 50 лет и за руль садиться уже нельзя, а здесь 65 .

Гость||

Дама не умеет ездить пусть ходит пешкои!Здоровья пострадавшему!

Гость||

Гость писал(a):

Молодец бабушка.. Дави всех
Не бухая?

Гость||

Ну чего вы ко мне пристали!

Я не искала приключений на многофункциональную часть тела, именуемой в народе з....й.

Я искала тихого и смирного старичка, чтобы встретить вместе Новый год.

Нашла. Вроде ничего, Но он вдруг каааак ломанул от меня! Пришлось догонять.

Догнала. Ну вот только с таким результатом.

Имя: Гость
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