В 2020 году в Пензе в ДТП пострадало почти 100 детей младше 16 лет

С начала 2020 года в Пензе случилось 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 98 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на ГИБДД.
В 37 авариях травмы различной степени тяжести получили 42 несовершеннолетних пешехода, еще в 38 ДТП пострадало 46 детей-пассажиров. В 9 случаях телесные повреждения наносились юным велосипедистам.
«Основная доля дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов зарегистрирована в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. Главной причиной ДТП стало нарушение правил - со стороны как водителей, так и пешеходов», - поясняется на сайте мэрии.
В этой связи ГИБДД обращает внимание и тех, и других на соблюдение правил и необходимость быть внимательными.
«Родителям важно проговаривать с детьми основные опасные моменты на дороге в зимнее время: гололед и осадки, влияющие на величину тормозного пути автомобиля, сугробы, закрывающие обзор», - поясняется на сайте.
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страшно сташно страшно, жизнь бесценна, а машины это средство просто передвижения в лучшем случае, вещь, которая потом делается мусором по сравнению с жизнью, когда дойдет это до тупоголовых идиотов сядя за руль которые ощущают себя сильнее, круче и лучше других