В 2020 году в Пензе в ДТП пострадало почти 100 детей младше 16 лет

25.12.2020 | 09:59

С начала 2020 года в Пензе случилось 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 98 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на ГИБДД.

В 37 авариях травмы различной степени тяжести получили 42 несовершеннолетних пешехода, еще в 38 ДТП пострадало 46 детей-пассажиров. В 9 случаях телесные повреждения наносились юным велосипедистам.

«Основная доля дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов зарегистрирована в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. Главной причиной ДТП стало нарушение правил - со стороны как водителей, так и пешеходов», - поясняется на сайте мэрии.

В этой связи ГИБДД обращает внимание и тех, и других на соблюдение правил и необходимость быть внимательными.

«Родителям важно проговаривать с детьми основные опасные моменты на дороге в зимнее время: гололед и осадки, влияющие на величину тормозного пути автомобиля, сугробы, закрывающие обзор», - поясняется на сайте.