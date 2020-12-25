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Происшествия

В 2020 году в Пензе в ДТП пострадало почти 100 детей младше 16 лет

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С начала 2020 года в Пензе случилось 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 98 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на ГИБДД.

В 37 авариях травмы различной степени тяжести получили 42 несовершеннолетних пешехода, еще в 38 ДТП пострадало 46 детей-пассажиров. В 9 случаях телесные повреждения наносились юным велосипедистам.

«Основная доля дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов зарегистрирована в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. Главной причиной ДТП стало нарушение правил - со стороны как водителей, так и пешеходов», - поясняется на сайте мэрии.

В этой связи ГИБДД обращает внимание и тех, и других на соблюдение правил и необходимость быть внимательными.

«Родителям важно проговаривать с детьми основные опасные моменты на дороге в зимнее время: гололед и осадки, влияющие на величину тормозного пути автомобиля, сугробы, закрывающие обзор», - поясняется на сайте.

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Гость||

страшно сташно страшно, жизнь бесценна, а машины это средство просто передвижения в лучшем случае, вещь, которая потом делается мусором по сравнению с жизнью, когда дойдет это до тупоголовых идиотов сядя за руль которые ощущают себя сильнее, круче и лучше других

Гость||

А вообще надо как то на будущее сокращать количество автотранспорта на дорогах и делать смещение на передвижение общественным транспортом, который бы работал на ограничителях скорости, пути, определением точного времени прибытия и убытия с остановки

Гость||

Гость писал(a):

А вообще надо как то на будущее сокращать количество автотранспорта на дорогах и делать смещение на передвижение общественным транспортом, который бы работал на ограничителях скорости, пути, определением точного времени прибытия и убытия с остановки
Ф а н та зер!

Имя: Гость
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