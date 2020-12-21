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Происшествия

В Каменском районе пропавшего сельчанина нашли мертвым

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В Каменском районе завершились поиски 58-летнего жителя села Кевдо-Мельситово. Мужчина пропал 16 декабря. Он ушел в магазин и не вернулся.

Ориентировку на сельчанина разместили в социальной сети «ВКонтакте». Отмечалось, что пропавший ходит с тростью.

18 декабря тело мужчины обнаружили правоохранители в ходе поисковых мероприятий. Оно находилось на расстоянии около 5 км от села, где пропавший жил.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России, на трупе нет следов насильственных действий. Предположительно, смерть наступила за двое суток до того, как его нашли.

«Для установления точных причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

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