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Происшествия

В Каменском районе 58-летний сельчанин ушел в магазин и пропал

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В селе Кевдо-Мельситово Каменского района пропал 58-летний Сергей Владимирович Малошенко. Сообщение о том, что 16 декабря мужчина ушел в магазин и не вернулся, появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области. В тот же день, как он не пришел домой, в полицию обратилась его супруга. Сельчанина, у которого может быть потеря памяти, до сих пор не нашли.

Сергей Малошенко ходит с тростью. Он был одет в темную куртку, джинсы, шапку с козырьком, обувь - войлочные сапоги.

Всех, кто знает что-либо о месте нахождения пропавшего мужчины, просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по Каменскому району по телефону 8 (84156) 5-33-68.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sekretkamenka
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