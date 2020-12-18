В Пензенской области коронавирусная инфекция унесла три жизни

18.12.2020 | 20:04

В пятницу, 18 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти пациентов с COVID-19. Все ушедшие из жизни - женщины.

Двум было по 60 лет. У одной кроме коронавирусной инфекции диагностировали ожирение III степени. У второй - атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, интерстициальный миокардиальный фиброз, артериальную гипертензию.

Третьей было 58. У нее стоял диагноз «первично сморщенные почки» и были выявлены кисты печени.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 289 жертвах опасной инфекции в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 120 человек. Итого выздоровевших - 19 516», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.