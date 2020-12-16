В Пензенской области от коронавируса умерла 26-летняя женщина

16.12.2020 | 19:15

В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. В среду, 16 декабря, стало известно об уходе из жизни двоих мужчин и молодой женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умершая пациентка - 1994 года рождения. У нее был сахарный диабет I типа и многочисленные связанные с ним заболевания (кетоацидоз, диабетическая нефропатия, непролиферативная ретинопатия и дистальная симметричная полинейропатия конечностей, а также двухсторонняя пиелоэктазия).

Младшему из мужчин был 51 год. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хронический бронхит, варикозная болезнь нижних конечностей.

Второму умершему пациенту было 54. У него диагностировали ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз.

«Выписан сегодня 121 пациент. Итого выздоровевших - 19 285», - добавила Черемушкина.