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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерла 26-летняя женщина

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В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. В среду, 16 декабря, стало известно об уходе из жизни двоих мужчин и молодой женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умершая пациентка - 1994 года рождения. У нее был сахарный диабет I типа и многочисленные связанные с ним заболевания (кетоацидоз, диабетическая нефропатия, непролиферативная ретинопатия и дистальная симметричная полинейропатия конечностей, а также двухсторонняя пиелоэктазия).

Младшему из мужчин был 51 год. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хронический бронхит, варикозная болезнь нижних конечностей.

Второму умершему пациенту было 54. У него диагностировали ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз.

«Выписан сегодня 121 пациент. Итого выздоровевших - 19 285», - добавила Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

У нее был сахарных диабет I типа и многочисленные связанные с ним заболевания (кетоацидоз, диабетическая нефропатия, непролиферативная ретинопатия и дистальная симметричная полинейропатия конечностей, а также двухсторонняя пиелоэктазия).
И?что вы хотите,после сахарныХ диабет?

Гость||

Гость писал(a):

И?что вы хотите,после сахарныХ диабет?
С сахарным диабетом до старости живут, даже с инсулинозависимыми формами.Все, что написано только звучит страшно.

Гость||

Да когда же запретят разглашать все болезни умерших???? Или это только про простых людей можно?что-то про сильных мира сего всегда молчат,ограничиваясь сухой формулировкой. Идиоты.

Гость||

Ещё прыщ на пятой точке забыли указать.

Гость||

Совсем врачи перестали лечить...с перечисленными болезнями можно жить и жить.Лечат только Ковид,других болезней у нас нет...Люди умирают от несвоевременно оказанной или неоказанной медицинской помощи...куча народу умирает от недиагностированного аппендицита... Беспредел один и равнодушие...Собелезнование родным...

Гость||

51 год уже ишемическая болезнь - курят, пьют, сало едят.А в 60 лет на стенты пойдут, а в 65 -70 шунты будут ставить.Чего же так мучиться ?

Гость||

В России с момента начала эпидемии 160000 лишних умерших. Вот они истинные цифры

Гость||

Гость писал(a):

Совсем врачи перестали лечить...с перечисленными болезнями можно жить и жить.Лечат только Ковид,других болезней у нас нет...Люди умирают от несвоевременно оказанной или неоказанной медицинской помощи...куча народу умирает от недиагностированного аппендицита... Беспредел один и равнодушие...Собелезнование родным...
Печально.

Гость||

26+ на самоизоляцию!

Гость||

Варикозная болезнь у каждого второго. На первый второй расчитайс...

Гость||

Жесть! Жить и жить. Косит без разбору. Здоровья всем.

Гость||

Налоговые закрыты,принимают по записи.Начальники берегут своих подчинённых.А кто позаботится о детях?Ходят по репетиторам,разным секциям,в школу.Учителя болеют,дети тоже!Когда все поймут,что нужна самоизоляция????

Гость||

Дед до 92 лет сало ел, никакой ИБС не было.

Гость||

В суд ,за разглашение диагноза!

Гость||

Если бы фамилия была, было бы разглашение

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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