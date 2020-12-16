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Происшествия

В Пензе водитель МАЗа насмерть сбил пенсионера на трассе

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Вечером во вторник, 15 декабря, на трассе М5 в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

Предварительно установлено, что в 19:10 на 639-м километре, в Железнодорожном районе города, 58-летний водитель МАЗа сбил 66-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

11 декабря в поселке Беково под колесами ВАЗ-2105 погиб 67-летний мужчина. 30 ноября на 10-м километре дороги Каменка - Вирга в Каменском районе 31-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на 20-летнего юношу. Молодой человек скончался на месте. 23 ноября в Мокшанском районе Jaguar, которым управлял 36-летний водитель, насмерть сбил 46-летнего пешехода.

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Гость||

это страшно реально страшно но никто не делает для безопасности на дорогах ничего, пенсионеру бы тоже не мешало дома сидеть или около двора а не на трассе ходить

Гость||

19:10 на 639-м километре Вы только представьте видимость в это время и вообще, что ему там надо было в 66 лет, ну тут как говорится сам к этому шел.

Гость||

Гость писал(a):

никто не делает для безопасности на дорогах ничего, пенсионеру бы тоже не мешало дома сидеть
Взял бы, да вызвал такси. Зачем пешком ходить!

Гость||

В городе то ночью ниче не видно, не фонари, а коптилки какие-то. Что уж о трассе говорить.

Гость||

Гость писал(a):

В городе то ночью ниче не видно, не фонари, а коптилки какие-то.
С тех пор как освещение в городе отдали в бизнес частникам, так сразу же и пошла замена ламп освещения на эти, как вы говорите, коптилки. И городская власть этот вопрос совсем не контролирует.

Гость||

На трассе машины несутся не соблюдая ПДД!

Гость||

Зацените мою влажную киску, полайкай мои голые фоточки ------ http://bit.do/miase

Имя: Гость
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