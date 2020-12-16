В Пензе водитель МАЗа насмерть сбил пенсионера на трассе

16.12.2020 | 13:07

Вечером во вторник, 15 декабря, на трассе М5 в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

Предварительно установлено, что в 19:10 на 639-м километре, в Железнодорожном районе города, 58-летний водитель МАЗа сбил 66-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

11 декабря в поселке Беково под колесами ВАЗ-2105 погиб 67-летний мужчина. 30 ноября на 10-м километре дороги Каменка - Вирга в Каменском районе 31-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на 20-летнего юношу. Молодой человек скончался на месте. 23 ноября в Мокшанском районе Jaguar, которым управлял 36-летний водитель, насмерть сбил 46-летнего пешехода.