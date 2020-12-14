В поселке Беково под колесами ВАЗ-2105 погиб пешеход

14.12.2020 | 14:34

В поселке Беково под колесами автомобиля погиб 67-летний мужчина. Смертельное ДТП случилось вечером в пятницу, 11 декабря.

По предварительным данным, около 18:20 напротив дома № 4 на Советской улице 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил пешехода. Тот от полученных травм скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Смертельные ДТП с участием пешеходов в Пензенской области нередки. Так, 30 ноября на 10-м километре дороги Каменка - Вирга в Каменском районе 31-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на 20-летнего юношу. Молодой человек погиб на месте. 23 ноября в Мокшанском районе Jaguar, которым управлял 36-летний водитель, насмерть сбил 46-летнего мужчину.