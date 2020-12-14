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Происшествия

В поселке Беково под колесами ВАЗ-2105 погиб пешеход

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В поселке Беково под колесами автомобиля погиб 67-летний мужчина. Смертельное ДТП случилось вечером в пятницу, 11 декабря.

По предварительным данным, около 18:20 напротив дома № 4 на Советской улице 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил пешехода. Тот от полученных травм скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Смертельные ДТП с участием пешеходов в Пензенской области нередки. Так, 30 ноября на 10-м километре дороги Каменка - Вирга в Каменском районе 31-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на 20-летнего юношу. Молодой человек погиб на месте. 23 ноября в Мокшанском районе Jaguar, которым управлял 36-летний водитель, насмерть сбил 46-летнего мужчину.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

От короны погиб,к бабке не ходи.

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

От короны погиб,к бабке не ходи.
Вас поставили всхрюкивать а вы взвизгиваете

Гость||

Тротуары нужны нормальные.

Имя: Гость
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