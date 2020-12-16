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Происшествия

В Пензе нетрезвые парни сломали дверь и вывеску в баре

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Во вторник, 15 декабря, в Ленинском районе Пензы произошел конфликт между двумя группами молодежи, в результате которого был нанесен ущерб точке общественного питания.

В 21:00 в кафе на улице Суворова сработала тревожная кнопка. На место оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

У входа в кафе стояли 10 молодых людей. Росгвардейцы опросили их и сотрудников бара. Выяснилось, что между двумя отдыхавшими компаниями разгорелся конфликт, во время которого двое нетрезвых парней повредили входную дверь и вывеску.

«Администратор указал на дебоширов, одному из которых оказалось 17 лет, другому - 26. Росгвардейцы задержали их и доставили в городское УМВД», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

В 17+лет есть деньги по барам ходить?

Гость||

Хорошо, хоть новость не про говно.

Гость||

название заведения пожалуйста

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.12.2020 10:06|

Хорошо, хоть новость не про говно.

Ну кто ж будет про тебя писать.

Гость||

Любишь медок,люби и холодок.

Гость||

В 17 лет по барам?

Гость||

Всех поставить на учёт на алкашку, вляпать штраф родителям, молодым алконафтам часов 200 общественных работ - драить урны - туалеты.

Гость||

Гость писал(a):

В 17+лет есть деньги по барам ходить?
богатые родители - дети соответственно глупцы

Гость||

Гость писал(a):

богатые родители - дети соответственно глупцы
Это просто ты дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

В 17+лет есть деньги по барам ходить?
а что, государство отказывается платить детские пособия после 16. Подросткам нечего не остается делать как работать и по барам заработанное тратить

Имя: Гость
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