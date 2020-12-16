В Пензе нетрезвые парни сломали дверь и вывеску в баре

16.12.2020 | 09:43

Во вторник, 15 декабря, в Ленинском районе Пензы произошел конфликт между двумя группами молодежи, в результате которого был нанесен ущерб точке общественного питания.

В 21:00 в кафе на улице Суворова сработала тревожная кнопка. На место оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

У входа в кафе стояли 10 молодых людей. Росгвардейцы опросили их и сотрудников бара. Выяснилось, что между двумя отдыхавшими компаниями разгорелся конфликт, во время которого двое нетрезвых парней повредили входную дверь и вывеску.

«Администратор указал на дебоширов, одному из которых оказалось 17 лет, другому - 26. Росгвардейцы задержали их и доставили в городское УМВД», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.