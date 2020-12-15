В Пензенской области от коронавируса умерли еще два человека

15.12.2020 | 19:11

В Пензенской области продолжают фиксировать смерти от коронавирусной инфекции. Во вторник, 15 декабря, стало известно о двух новых жертвах. Число летальных случаев, о которых сообщил оперштаб, достигло 280.

Так, из жизни ушел 68-летний мужчина. Помимо COVID-19 у него была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз.

Второй жертвой стала 61-летняя женщина. У нее также диагностировали кроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническую болезнь и варикозную болезнь вен нижних конечностей.

«Выписаны сегодня 123 пациента. Итого выздоровевших - 19 164», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.