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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерли еще два человека

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В Пензенской области продолжают фиксировать смерти от коронавирусной инфекции. Во вторник, 15 декабря, стало известно о двух новых жертвах. Число летальных случаев, о которых сообщил оперштаб, достигло 280.

Так, из жизни ушел 68-летний мужчина. Помимо COVID-19 у него была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз.

Второй жертвой стала 61-летняя женщина. У нее также диагностировали кроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническую болезнь и варикозную болезнь вен нижних конечностей.

«Выписаны сегодня 123 пациента. Итого выздоровевших - 19 164», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

61 год и 68 лет - дома надо было сидеть господа, а не работать ! Помогли ПФ .

Гость||

Больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями не лечат - вот они и умирают.

Гость||

19.22 И сидели бы дома, да ваших детей в школу-из школы, на танцы, на хоккей, на английский, к логопеду и т.д. ВОЗЯТ!!! А вы бы совесть поимели, в маршрутках бы маски надели. А то, чихают, кашляют (и не пенсы, а молодежь) и все без масок. Самим то хоть бы хрен, а о других думать - зачем...

Гость||

Гость писал(a):

И сидели бы дома, да ваших детей в школу-из школы, на танцы, на хоккей, на английский, к логопеду и т.д. ВОЗЯТ!!! А вы бы совесть поимели, в маршрутках бы маски надели. А то, чихают, кашляют (и не пенсы, а молодежь) и все без масок. Самим то хоть бы хрен, а о других думать - зачем
Это правда. Возим и возим целый день!! На любую работу сбежишь, чем вот это вот всё. Бывает кого и жалеют дети, не сильно загружают, и детей своих сами воспитывают. Но не всех. А большинство вот возят туда-сюда, плюс в магазин надо за продуктами детям еды наварить, за лекарствами в аптеку. А так бы конечно дома посидели, побереглись.

Гость||

Какой еды детям наварить, если у них самих дети уже? Или вы все вместе живете?

Имя: Гость
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