В Сердобске на территории завода нашли тело мужчины

В Пензенской области прекращены поиски 53-летнего мужчины, который ранее пропал в Сердобске.
Разыскиваемый - житель села Красная Горка Колышлейского района. 18 ноября около 19:00 он покинул районную больницу Сердобска и ушел в неизвестном направлении.
12 декабря волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что сельчанина нашли погибшим.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru рассказали, что тело мужчины обнаружили днем 11 декабря на территории бывшего завода в Сердобске. Сейчас обстоятельства смерти пропавшего выясняют сотрудники следователи.
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