В Сердобске на территории завода нашли тело мужчины

14.12.2020 | 14:55

В Пензенской области прекращены поиски 53-летнего мужчины, который ранее пропал в Сердобске.

Разыскиваемый - житель села Красная Горка Колышлейского района. 18 ноября около 19:00 он покинул районную больницу Сердобска и ушел в неизвестном направлении.

12 декабря волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что сельчанина нашли погибшим.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru рассказали, что тело мужчины обнаружили днем 11 декабря на территории бывшего завода в Сердобске. Сейчас обстоятельства смерти пропавшего выясняют сотрудники следователи.