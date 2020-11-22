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Происшествия

В Пензенской области ищут 53-летнего мужчину с заплывшим глазом

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В Сердобске объявили розыск 53-летнего местного жителя Владимира Михайловича Старкина. О местонахождении мужчины нет сведений с 18 ноября.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» вечером в субботу, 21 ноября.

Согласно ориентировке волонтеров, рост сердобчанина 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на мужчине были коричневая куртка, темные брюки, темная вязаная шапка и темные ботинки.

Позже в группе «Подслушано в Сердобске» социальной сети «ВКонтакте» появились дополнительные сведения о пропавшем. Автор поста сообщил, что Владимир Старкин 18 ноября покинул районную больницу Сердобска около 19:00 и ушел в неизвестном направлении.

«Щетина на лице белого цвета, седые волосы, на голове лысина. Медленно передвигается, в руках был целлофановый пакет. Особые приметы: от падения сильно заплывший глаз», - добавил он, опубликовав фото мужчины.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о пропавшем, просят позвонить по номерам 8(800)-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112, а также 8(906)-399-46-43.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 1 vk.com/la_penza
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Гость||

Цыклоп?

Гость||

Цыклоп. ЕСЛИ ТЫ МОАЗЬ, ХОТЬ СКРЫВАЙ ЭТО. ПОЛУДУРОК.

Гость||

Уточнение, ты мразь

Гость||

Медленно передвигается, в руках был целлофановый пакет.

Ждите придёт он же медленно ходит

Гость||

Комментаторы, сборище уродов недоумков

Гость||

"Владимир Старкин 18 ноября покинул районную больницу Сердобска около 19:00 и ушел в неизвестном направлении."

Выгнали из больницы? Почему нет комментария главврача больницы?

Гость||

Его не найдут.

Гость||

Гость писал(a):

Комментаторы, сборище уродов недоумков
Комментаторы и форумчане - это народ.

Гость||

Да он старше выглядит

Гость||

Комментаторы и форумчане - это народ. НА ДАННОМ САЙТЕ НА 90 ПРОЦЕНТОВ ЭТО ХУДШАЯ ЧАСТЬ НАРОДА. МРАЗИ И МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ.

Гость||

Себя посчитал, "херувим"?

Имя: Гость
Комментарий:

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