В Пензенской области ищут 53-летнего мужчину с заплывшим глазом

22.11.2020 | 10:00

В Сердобске объявили розыск 53-летнего местного жителя Владимира Михайловича Старкина. О местонахождении мужчины нет сведений с 18 ноября.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» вечером в субботу, 21 ноября.

Согласно ориентировке волонтеров, рост сердобчанина 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на мужчине были коричневая куртка, темные брюки, темная вязаная шапка и темные ботинки.

Позже в группе «Подслушано в Сердобске» социальной сети «ВКонтакте» появились дополнительные сведения о пропавшем. Автор поста сообщил, что Владимир Старкин 18 ноября покинул районную больницу Сердобска около 19:00 и ушел в неизвестном направлении.

«Щетина на лице белого цвета, седые волосы, на голове лысина. Медленно передвигается, в руках был целлофановый пакет. Особые приметы: от падения сильно заплывший глаз», - добавил он, опубликовав фото мужчины.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о пропавшем, просят позвонить по номерам 8(800)-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112, а также 8(906)-399-46-43.