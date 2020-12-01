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Происшествия

В Каменском районе водитель «девятки» насмерть сбил парня

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В понедельник, 30 ноября, в Каменском районе в ДТП погиб 20-летний парень.

По предварительным данным, в 6:10 на 10-м километре дороги Каменка - Вирга 31-летний водитель ВАЗ-2109 сбил пешехода.

«Молодой человек 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

ДТП с участием пешеходов происходят в Пензенской области почти ежедневно. 23 ноября в Мокшанском районе Jaguar, которым управлял 36-летний водитель, насмерть сбил 46-летнего мужчину.

25 ноября на улице Терновского в Пензе 18-летний молодой человек, управлявший ВАЗ 2110, наехал на 72-летнюю женщину, которую доставили в больницу с травмами.

Вечером того же дня на улице Ново-Терновской, на парковке у ТЦ «Слава», под колесами автомобиля оказалась 65-летняя женщина. Водитель с места ДТП скрылся.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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