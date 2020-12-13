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Происшествия

За сутки в области при пожарах пострадали 2 человека, один погиб

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В воскресенье, 13 декабря, в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о случившихся за сутки серьезных пожарах, в которых пострадали два человека, а один погиб.

Так, около 6:00 в поселке Степном Тамалинского района загорелся деревянный двухквартирный дом на Центральной улице. На ликвидацию пламени выехали 5 спасателей на трех спецмашинах. В результате ЧП сгорела крыша строения, также огонь прошелся по всей площади внутри. Пострадал 71-летний мужчина.

Другой пожар произошел в поселке Лунино. Там в деревянном доме на Заречной улице выгорела кухня и подпол на площади 10 квадратных метров. Пострадала хозяйка жилища, 59-летняя женщина. Удалось спасти трех человек.

ЧП унесло жизнь 50-летнего мужчины в селе Пешая Слобода Нижнеломовского района. В субботу, 12 декабря, в 22:40 спасатели получили сообщение о том, что загорелся деревянный дом площадью 100 квадратных метров на Красной улице. На место отправились восемь человек на двух спецмашинах. Огонь уничтожил крышу и помещения внутри строения.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о крайней необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Не стоит забывать о правилах эксплуатации отопительного оборудования», - обратились к жителям региона спасатели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Оперативно!!!! Новость вышла 13 декабря в 11:04. А пожарники получили сообщение 13 декабря в 22:40.

Имя: Гость
Комментарий:

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