На улице Кирова в Пензе столкнулись автобус и маршрутка

13.12.2020 | 11:22

В воскресенье, 13 декабря, на улице Кирова в Пензе столкнулись маршрутное такси и автобус большого класса.

Видео с места происшествия прислал в редакцию портала PenzaInform.ru читатель Андрей. По словам мужчины, авария произошла около 10:00.

В объектив видеорегистратора пензенца попал автобус № 54 и маршрутка № 9м. Столкновение случилось рядом с пересечением улиц Кирова и Карла Маркса. У микроавтобуса сильно повреждена передняя часть справа.

Официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в ДТП люди, неизвестно. Движение на этом участке улицы затруднено.

31 августа на улице Калинина 63-летний водитель автобуса большого класса Mercedes врезался в столб. В ДТП получили травмы 6 человек, в том числе подросток.