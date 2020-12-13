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Происшествия

На улице Кирова в Пензе столкнулись автобус и маршрутка

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В воскресенье, 13 декабря, на улице Кирова в Пензе столкнулись маршрутное такси и автобус большого класса.

Видео с места происшествия прислал в редакцию портала PenzaInform.ru читатель Андрей. По словам мужчины, авария произошла около 10:00.

В объектив видеорегистратора пензенца попал автобус № 54 и маршрутка № 9м. Столкновение случилось рядом с пересечением улиц Кирова и Карла Маркса. У микроавтобуса сильно повреждена передняя часть справа.

Официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в ДТП люди, неизвестно. Движение на этом участке улицы затруднено.

31 августа на улице Калинина 63-летний водитель автобуса большого класса Mercedes врезался в столб. В ДТП получили травмы 6 человек, в том числе подросток.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Андрею делать нечего, только в ПЕНЗАИНФОРМ писать

Гость||

Андрей молодец! Ответственный гражданин.

Имя: Гость
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