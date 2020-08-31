Стало известно, кто пострадал во врезавшемся в столб автобусе

31.08.2020 | 17:16

Шесть человек, в том числе подросток, доставлены в больницу с улицы Калинина. Автобус, в котором они ехали, врезался в препятствие.

В правоохранительных органах рассказали, как произошла авария.

«По предварительным данным, в 15:40 у дома № 115 на улице Калинина 63-летний водитель автобуса Mercedes, двигаясь от Окружной по направлению к улице Металлистов, не справился с управлением и произвел наезд на световую опору», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД уточнили: в ДТП пострадали пять женщин 1951, 1956, 1959, 1966 и 1969 года рождения и девочка 2006 года рождения. Все они доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося. Специалисты оценят техническое состояние автобуса, исправность его узлов и агрегатов для установления причины ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помимо стражей порядка, на улицу Калинина прибыли медики и спасатели. В 15:47 сообщение о пострадавших при наезде автобуса на световую опору поступило на пульт дежурного МЧС.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 5 человек, 2 единицы техники», - уточнили в пресс-службе ведомства.