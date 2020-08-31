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Происшествия

Стало известно, кто пострадал во врезавшемся в столб автобусе

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Шесть человек, в том числе подросток, доставлены в больницу с улицы Калинина. Автобус, в котором они ехали, врезался в препятствие.

В правоохранительных органах рассказали, как произошла авария.

«По предварительным данным, в 15:40 у дома № 115 на улице Калинина 63-летний водитель автобуса Mercedes, двигаясь от Окружной по направлению к улице Металлистов, не справился с управлением и произвел наезд на световую опору», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД уточнили: в ДТП пострадали пять женщин 1951, 1956, 1959, 1966 и 1969 года рождения и девочка 2006 года рождения. Все они доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося. Специалисты оценят техническое состояние автобуса, исправность его узлов и агрегатов для установления причины ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помимо стражей порядка, на улицу Калинина прибыли медики и спасатели. В 15:47 сообщение о пострадавших при наезде автобуса на световую опору поступило на пульт дежурного МЧС.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 5 человек, 2 единицы техники», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

Долой транспортных магнатов! Вернуть автобусы в городскую собственность!

Гость||

В 63 года на пенсии, на даче надо клубнику растить. Вот результат пенсионной реформы!

Гость||

Сегодня за день,два ДТП с общественным транспортом,в одном случае маршрутка сбила пешехода на пешех.переходе,в другом автобус врезался в столб.Кто сидит за рулём,и кто нас возит не пора ли прокуратуре совместно с ГИБДД проверить весь водительский состав нашего транспорта где учились, как сдавали на права да и переэкзаменовку пора вводить,учителя и врачи сдают же квалификацию,а тут берут всех без разбора

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Шесть человек, в том числе подросток, доставлены в больницу с улицы Калинина. Автобус, в котором они ехали, врезался в препятствие.
Пользуйтесь троллейбусами. Троллейбус дисциплинирован на дороге.

Гость||

Ребята, какая прокуратура, там одни футболисты работают. Футболят доукменты направо и налево

Гость||

Гость писал(a):

В 63 года на пенсии, на даче надо клубнику растить. Вот результат пенсионной реформы!
Какая реформа? Он же на пенсии.

Гость||

Гость писал(a):

как сдавали на права да и переэкзаменовку пора вводить
И медкомиссию со всеми провести

Гость||

Гость писал(a):

Пользуйтесь троллейбусами. Троллейбус дисциплинирован на дороге.
завтра не попользуешься, будут автобусы дальше людей на тот свет убирать в погоне за пятью рублями в зарплату!

Гость||

Обалдеть! 6 человек!

Если в больницу забрали, то это не просто синяк.

Гость||

Гость писал(a):

завтра не попользуешься, будут автобусы дальше людей на тот свет убирать в погоне за пятью рублями в зарплату!
Со стороны водителей автобусов идёт откровенный саботаж троллейбусов.

Гость||

Видел эту аварию. Жесть. Кабина водителя смята, ж/б столб находится уже в салоне. От удара столб наклонился. Водила разогнался нехило, если его не спровоцировал на дороге кто-то. Жаль людей и автобус, кстати, был не старый, а нормальный "Мерседес".

Гость||

А что Курчатов?

Гость||

Гость писал(a):

А что Курчатов?
а что ему? На переходах убивают и калечат каждый день,как с гуся вода.

Гость||

Гость писал(a):

Видел эту аварию. Жесть. Кабина водителя смята, ж/б столб находится уже в салоне. От удара столб наклонился. Водила разогнался нехило, если его не спровоцировал на дороге кто-то. Жаль людей и автобус, кстати, был не старый, а нормальный "Мерседес".
Т.е. вы утверждаете что 22 летний автобус нормальный и не хлам? А найдите в ЕС в эксплуатации автобус такого возраста ,впрочем можете не искать их списывают намного раньше ,эксплуатация такого хлама в странах ЕС запрещена.

Гость||

Гость писал(a):

А что Курчатов?
В стелс режиме,как всегда ушёл в сумрак ,прикрылся ветошью и не отсвечивает.Едалов сразу был бы на месте.

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Имя: Гость
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