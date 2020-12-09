Волновавшаяся за дедушку пензячка проникла в инфекционное отделение

09.12.2020 | 17:41

В среду, 9 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка с жалобой по поводу отношения к ее 75-летнему дедушке в клинической больнице № 4.

По словам женщины, она несколько раз посылала ему передачи, в том числе с сотовым телефоном, и беспокоилась о том, дойдут ли они до адресата, так как родственник на звонки не отвечал.

«Я сама решила доехать в больницу, но окно для передачи было закрыто. Я вынуждена была пройти в приемное отделение, чтобы найти хоть кого-то и узнать о состоянии моего дедушки, но там никого не оказалось. Я пошла дальше до второго инфекционного отделения, до палаты дедушки», - написала пензячка.

Она уверяла, что пенсионер находится в ужасающем состоянии, что ему не передавали продукты и «элементарно не дают дышать кислородом». Далее женщина описывала, как столкнулась в палате с заведующей отделением, которая выдворила ее и вызвала полицию.

Свое послание пензячка завершила словами: «Вы считаете, что это нормальное обращение со старшим поколением? Он медленно умирает! Прошу принять меры в данной ситуации и требую предоставить данные о его диагнозе, состоянии, и какие действия производят врачи на протяжении 10 дней».

Однако оказалось, что на душераздирающую историю можно взглянуть с иных точек зрения. Вот что рассказал главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.

«8 декабря, в тот момент, когда медицинские работники были заняты массовым поступлением пациентов, женщина пробралась в инфекционное отделение, зашла в палату, начала снимать пациентов на камеру и подняла скандал, считая, что ее дедушку лечат некачественно. Врачи были вынуждены вызвать правоохранителей», - изложил он свою версию.

Это развитие событий подтвердили правоохранители. «В инфекционном отделении больницы сработала тревожная кнопка, и по адресу прибыл экипаж вневедомственной охраны. Медики рассказали, что женщина проникла на второй этаж в инфекционное отделение и отказалась покинуть помещение. Бойцы вызвали полицию и передали сотрудникам задержанную», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

«Сигнал тревожной кнопки раздался в 9:38. К приезду сотрудников полиции конфликт между посетительницей и работниками больницы был исчерпан, стороны отказались от написания заявлений», - добавили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Андрей Водопьянов также рассказал, что лично побеседовал с заявительницей и понял: ее действия обусловлены не хулиганскими намерениями, а искренним беспокойством за здоровье дедушки.

В ходе встречи ей максимально подробно была доведена информация о его состоянии и качестве лечения. Достигнуто полное взаимопонимание. Претензий к действиям медработников не осталось.

«Пожилой пациент лежал в больнице 10 дней и получал лечение в полном объеме, причем для подачи кислорода медицинских показаний не было. Сейчас он готовится к выписке, однако в силу возраста врачи хотят понаблюдать его еще несколько дней. Скорее всего, он покинет больничные стены в следующий понедельник», - пояснил главврач.