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Происшествия

Волновавшаяся за дедушку пензячка проникла в инфекционное отделение

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В среду, 9 декабря, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка с жалобой по поводу отношения к ее 75-летнему дедушке в клинической больнице № 4.

По словам женщины, она несколько раз посылала ему передачи, в том числе с сотовым телефоном, и беспокоилась о том, дойдут ли они до адресата, так как родственник на звонки не отвечал.

«Я сама решила доехать в больницу, но окно для передачи было закрыто. Я вынуждена была пройти в приемное отделение, чтобы найти хоть кого-то и узнать о состоянии моего дедушки, но там никого не оказалось. Я пошла дальше до второго инфекционного отделения, до палаты дедушки», - написала пензячка.

Она уверяла, что пенсионер находится в ужасающем состоянии, что ему не передавали продукты и «элементарно не дают дышать кислородом». Далее женщина описывала, как столкнулась в палате с заведующей отделением, которая выдворила ее и вызвала полицию.

Свое послание пензячка завершила словами: «Вы считаете, что это нормальное обращение со старшим поколением? Он медленно умирает! Прошу принять меры в данной ситуации и требую предоставить данные о его диагнозе, состоянии, и какие действия производят врачи на протяжении 10 дней».

Однако оказалось, что на душераздирающую историю можно взглянуть с иных точек зрения. Вот что рассказал главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.

«8 декабря, в тот момент, когда медицинские работники были заняты массовым поступлением пациентов, женщина пробралась в инфекционное отделение, зашла в палату, начала снимать пациентов на камеру и подняла скандал, считая, что ее дедушку лечат некачественно. Врачи были вынуждены вызвать правоохранителей», - изложил он свою версию.

Это развитие событий подтвердили правоохранители. «В инфекционном отделении больницы сработала тревожная кнопка, и по адресу прибыл экипаж вневедомственной охраны. Медики рассказали, что женщина проникла на второй этаж в инфекционное отделение и отказалась покинуть помещение. Бойцы вызвали полицию и передали сотрудникам задержанную», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

«Сигнал тревожной кнопки раздался в 9:38. К приезду сотрудников полиции конфликт между посетительницей и работниками больницы был исчерпан, стороны отказались от написания заявлений», - добавили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Андрей Водопьянов также рассказал, что лично побеседовал с заявительницей и понял: ее действия обусловлены не хулиганскими намерениями, а искренним беспокойством за здоровье дедушки.

В ходе встречи ей максимально подробно была доведена информация о его состоянии и качестве лечения. Достигнуто полное взаимопонимание. Претензий к действиям медработников не осталось.

«Пожилой пациент лежал в больнице 10 дней и получал лечение в полном объеме, причем для подачи кислорода медицинских показаний не было. Сейчас он готовится к выписке, однако в силу возраста врачи хотят понаблюдать его еще несколько дней. Скорее всего, он покинет больничные стены в следующий понедельник», - пояснил главврач.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А куда все передачи делись и сотовый телефон?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас он готовится к выписке, однако в силу возраста врачи хотят понаблюдать его еще несколько дней
лицемерие однако. всем известно как в российских больницах относятся к пожилым пациентам. "что вы мне тут старуху привезли" - так примерно они выражаются. если б не скандал родственницы, деда бы выкинули раньше времени.

Гость||

Захрюкали комментаторки и комментатор хором

Гость||

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНИЯХ...УМНИЦА...МОЛОДЧАГА...

Гость||

Опять эта 4 больница,сколько там было уже всякого недопустимого,про одного брошенного без помощи дедушку выкладывали фото в сеть,опять вот про другого дедушку тоже самое ненадлежащий уход.И ничего конкретного по этим случаем так и не было сказано,глав.врач отговорился и на этом все,но ведь не бывает все вот так просто на пустом месте.

Гость||

"Знаменитая" 4 больница!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она уверяла, что пенсионер находится в ужасающем состоянии, что ему не передавали продукты и «элементарно не дают дышать кислородом».
Не может быть, только не в четвертой, эта самая передовая больница.

Гость||

Гость писал(a):

если б не скандал родственницы, деда бы выкинули раньше времени.
и правильно-нечего ему там чужое место занимать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пожилой пациент лежал в больнице 10 дней и получал лечение в полном объеме, причем для подачи кислорода медицинских показаний не было. Сейчас он готовится к выписке
Ну что, довыпендривалась?

Гость||

надо было эту бабу суток на 15 закрыть за хулиганство

Гость||

Гость писал(a):

если б не скандал родственницы, деда бы выкинули раньше времени.

и правильно-нечего ему там чужое место занимать

на фото мужик сидыт,на столе куча жратвы.а им все плохо

Гость||

Гость писал(a):

Опять эта 4 больница,сколько там было уже всякого недопустимого,про одного брошенного без помощи дедушку выкладывали фото в сеть,опять вот про другого дедушку тоже самое ненадлежащий уход.
это тот же дед.они семейка мошенников,нашли доходный бизнес делать сенсации

Гость||

Да за то что она проникла в инфекционку ей годик поселения дать

Гость||

Гость писал(a):

Да за то что она проникла в инфекционку ей годик поселения дать
или пару квадратных метров в чемодановке после кончины от ковида

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ходе встречи ей максимально подробно была доведена информация о его состоянии и качестве лечения. Достигнуто полное взаимопонимание. Претензий к действиям медработников не осталось.
Почему у нас в больницах только так можно получить хоть какую-то информацию о лечении?

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА - ТАЙНА ЛИШЬ ДЛЯ САМОГО БОЛЬНОГО, о ней могут узнать все кому не лень, кроме родственников. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОЗОР МЕДИЦИНЕ!!!

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Имя: Гость
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