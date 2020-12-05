В Пензе безденежный пассажир избил таксиста

05.12.2020 | 12:58

Поздним вечером в пятницу, 4 декабря, в Пензе произошел инцидент, в который пришлось вмешаться правоохранителям.

В 22:30 им поступил сигнал о том, что на улице Коммунистической идет жестокая драка. Через несколько минут на место конфликта прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Пострадавшим оказался таксист, нанятый для поездки нетрезвым гражданином. Когда машина уже приехала по названному клиентом адресу, выяснилось, что у него нет денег.

Водитель потребовал оплатить проезд. В ответ пьяный пассажир ответил весьма агрессивно, а затем набросился на таксиста с кулаками и ударил его по голове. Затем он принялся крушить автомобиль - разбил лобовое стекло и боковое зеркало. Когда прилив ярости прошел, агрессор скрылся в темноте.

Таксист перечислил приметы неплатежеспособного, но буйного пассажира, и росгвардейцы отправились на поиски.

Через несколько минут во дворе на улице Ворошилова они заметили и задержали похожего по описанию мужчину. Позже водитель такси опознал его.

«Для дальнейшего разбирательства 37-летнего гражданина доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.