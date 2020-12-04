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Происшествия

В Пензенской области два престарелых мужчины умерли от COVID-19

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В Пензенской области коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще двух мужчин. Об этом стало известно в ночь с 3 на 4 декабря.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, ушли из жизни мужчины в возрасте 82 и 88 лет.

У младшего кроме COVID-19 были диагностированы атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз и смешанная гидроцефалия.

У старшего - двусторонний фиброторакс и правосторонний хронический осумкованный гемоторакс.

Таким образом, оперштаб сообщил о 251 жертве коронавируса в Пензенской области.

«Выписали за сутки 98 пациентов. Теперь число выздоровевших составляет 17 814», - уточнила Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Если бы не ковид, лет 30-40 ещё прожили бы.

Гость||

Гость писал(a):

Если бы не ковид, лет 30-40 ещё прожили бы.

Бери больше, по второму кругу бы пошли. Но ковид подлец, подкрался так незаметненько, подленько и прямо таки скосил человечков.

Гость||

Всех колоть немедля!

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от коронавируса со второй недели декабря. Глава государства заявил,что в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины «Спутник V». Первыми прививки сделают врачам и учителям.

Татьяна Голикова пообещала президенту доложить о готовности к началу вакцинации, но Путин ее поправил.

«Давайте мы договоримся так. Вы на следующей неделе не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию. Хорошо? Каждый день докладываете, давайте мы начнем работу масштабную. Я понимаю, что вы говорите очень осторожно и все понятно здесь, мы должны соблюдать эти осторожности», - заявил Владимир Путин

Гость||

Теперь утренние новости о трупах ?

Имя: Гость
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