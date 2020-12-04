В Пензенской области два престарелых мужчины умерли от COVID-19

04.12.2020 | 08:06

В Пензенской области коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще двух мужчин. Об этом стало известно в ночь с 3 на 4 декабря.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, ушли из жизни мужчины в возрасте 82 и 88 лет.

У младшего кроме COVID-19 были диагностированы атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз и смешанная гидроцефалия.

У старшего - двусторонний фиброторакс и правосторонний хронический осумкованный гемоторакс.

Таким образом, оперштаб сообщил о 251 жертве коронавируса в Пензенской области.

«Выписали за сутки 98 пациентов. Теперь число выздоровевших составляет 17 814», - уточнила Черемушкина.