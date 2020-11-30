В Сердобском районе женщине с 2 детьми помогли выбраться из дома

30.11.2020 | 16:49

В понедельник, 30 ноября, в селе Сазанье Сердобского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 14:30.

На Степной улице загорелся частный жилой дом, в котором находились люди: женщина, возраст которой сейчас устанавливается, и двое детей - девочка и мальчик, предварительно 11 и 12 лет.

Первым на помощь пришел сосед, он помог всем троим выбраться из горящего дома через окно.

«Прибывшие на место пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. В результате сгорела кровля по всей площади и частично выгорело внутри. В настоящее время ведется разборка и проливка конструкций.

На тушение пожара привлечено 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.