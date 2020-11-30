В Лопатинском районе ВАЗ вылетел в кювет, водитель не выжил

30.11.2020 | 15:45

В субботу, 28 ноября, в Лопатинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительным данным, в 14:19 на 80-м километре трассы Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино - граница области 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-211140 не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.