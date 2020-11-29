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Происшествия

Пожар в Лунинском районе унес жизни двух человек

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Вечером в субботу, 28 ноября, при пожаре в Лунинском районе погибли два человека. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России 29-го числа.

Вызов спасателям поступил в 19:44. Загорелся трехквартирный деревянный дом площадью 190 кв. м на Почтовой улице в селе Сытинка. На ликвидацию пожара выехали 10 человек на четырех спецавтомобилях.

В результате ЧП дом полностью сгорел. Погибли 63-летний мужчина и 71-летняя женщина.

В настоящий момент специалисты выясняют причины трагедии.

Ночью 28 ноября в селе Надеждино Пензенского района произошло возгорание в одной из квартир дома на улице Школьной. Пожарным удалось спасти 73-летнего хозяина жилья.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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