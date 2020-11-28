В Пензенской области пожарные спасли из огня 73-летнего пенсионера

28.11.2020 | 11:50

В ночь на субботу, 28 ноября, в Пензенском районе произошел пожар, в котором едва не погиб человек.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 2:28: в кирпичном 4-квартирном доме на улице Школьной в селе Надеждино произошло возгорание. По адресу прибыли два спецавтомобиля с девятью пожарными.

Как оказалось, в одной из квартир загорелись постельные принадлежности на площади 8 кв. м.

«Спасен мужчина 1947 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее специалисты МЧС назвали главной причиной смертельных пожаров в регионе неосторожное обращение с огнем. За время с 16 октября по 23 ноября из-за этого погибли восемь человек, в том числе семь - от неосторожности при курении.