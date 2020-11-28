Сетевое издание|18+|Суббота|28 ноя 2020|11:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе Mazda после столкновения с автомобилем Skoda врезалась в столб

Печать

Вечером в пятницу, 27 ноября, в пензенском микрорайоне Маяк произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Фото с места происшествия появились в группе социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что повреждения получили две легковые машины, одна из которых врезалась в столб.

Подробности инцидента сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 20:15 у дома № 10в на улице Тарханова столкнулись Mazda Demio под управлением 54-летнего мужчины и Skoda Rapid, за рулем которой находился 38-летний водитель.

После столкновения Skoda наехала на препятствие - световую опору.

«Водитель автомобиля Mazda получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте