В Пензе Mazda после столкновения с автомобилем Skoda врезалась в столб

28.11.2020 | 10:45

Вечером в пятницу, 27 ноября, в пензенском микрорайоне Маяк произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Фото с места происшествия появились в группе социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что повреждения получили две легковые машины, одна из которых врезалась в столб.

Подробности инцидента сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 20:15 у дома № 10в на улице Тарханова столкнулись Mazda Demio под управлением 54-летнего мужчины и Skoda Rapid, за рулем которой находился 38-летний водитель.

После столкновения Skoda наехала на препятствие - световую опору.

«Водитель автомобиля Mazda получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты.