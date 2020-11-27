В Пензе очевидец рассказал о горевшем грузовике в Арбекове

27.11.2020 | 20:34

В Арбекове вспыхнула кабина автомобиля ГАЗ-53. Очевидцы не только сняли на телефон происходящее, но и оперативно сообщили о ЧП в пожарную охрану. Свидетели утверждают, что незадолго до возгорания около грузовика ходил какой-то мужчина, но кто он и что там делал, осталось неизвестным.

«Дымок пошел, подхожу, смотрю: у него форточка приоткрыта, кабина дымит. Я пошел искать хозяина, а тут в кафе говорят: наше!» - пояснил очевидец Геннадий.

Густая пена в кратчайшие сроки усмирила языки пламени. В ликвидации пожара, площадь которого составила 3 квадратных метра, участвовали 11 специалистов.