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Происшествия

В Пензе очевидец рассказал о горевшем грузовике в Арбекове

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В Арбекове вспыхнула кабина автомобиля ГАЗ-53. Очевидцы не только сняли на телефон происходящее, но и оперативно сообщили о ЧП в пожарную охрану. Свидетели утверждают, что незадолго до возгорания около грузовика ходил какой-то мужчина, но кто он и что там делал, осталось неизвестным.

«Дымок пошел, подхожу, смотрю: у него форточка приоткрыта, кабина дымит. Я пошел искать хозяина, а тут в кафе говорят: наше!» - пояснил очевидец Геннадий.

Густая пена в кратчайшие сроки усмирила языки пламени. В ликвидации пожара, площадь которого составила 3 квадратных метра, участвовали 11 специалистов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В АрбековЕ вспыхнула кабина автомобиля ГАЗ-53.
Ещё одна новость где вспыхнуло невежество редакции сетевого издания СМИ «ПензаИнформ». В АрбековО!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе очевидец рассказал о горевшем грузовике в АрбековЕ
"в АрбековО"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове вспыхнула кабина автомобиля ГАЗ-53.
Ну вы что издеваетесь,какой ГАЗ-53 ,когда это ГАЗ-3307.

Гость||

Гость писал(a):

"в АрбековЕ"

- А мы нарочно будем

Гость||

Это пивовоз в зодиаке, теперь хоть дерьмо не будет возить так держать.

Гость||

В Арбекове

как хочу так и пишу а особо умные будут грузить чугуний.УМНИК

Имя: Гость
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