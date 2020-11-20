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Происшествия

В Пензе лоб в лоб столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

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В микрорайоне Арбеково в Пензе произошла авария с участием общественного транспорта. В пятницу, 20 ноября, на пересечении проспекта Строителей и улицы Лозицкой лоб в лоб столкнулись троллейбус и легковой автомобиль.

Фотографию с места ДТП один из очевидцев опубликовал в водительском чате в Viber.

Судя по снимку, водитель универсала хотел повернуть с улицы Лозицкой налево, в сторону центра, но по каким-то причинам не учел, что пытается выехать на ту часть проспекта Строителей, которая предназначена для движения в Дальнее Арбеково, и оказался на встречной полосе.

«Интересно, куда это он собрался? Там же встречка», - выразил недоумение один из участников чата.

Еще один снимок с места аварии был опубликован в сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». На нем видно, что к месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи.

Кто пострадал в результате ДТП и насколько серьезно, пока не сообщается.

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Гость||

Все проблемы на дорогах от троллейбусов!

Гость||

Легковушку маршрутчики подослали!

Гость||

Это заказ))))))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Интересно, куда это он собрался? Там же встречка
он думал что никому не помешает

водитель троллейбуса оказался с таким мнением не согласен

Имя: Гость
Комментарий:

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