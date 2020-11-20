В Пензе лоб в лоб столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

20.11.2020 | 11:41

В микрорайоне Арбеково в Пензе произошла авария с участием общественного транспорта. В пятницу, 20 ноября, на пересечении проспекта Строителей и улицы Лозицкой лоб в лоб столкнулись троллейбус и легковой автомобиль.

Фотографию с места ДТП один из очевидцев опубликовал в водительском чате в Viber.

Судя по снимку, водитель универсала хотел повернуть с улицы Лозицкой налево, в сторону центра, но по каким-то причинам не учел, что пытается выехать на ту часть проспекта Строителей, которая предназначена для движения в Дальнее Арбеково, и оказался на встречной полосе.

«Интересно, куда это он собрался? Там же встречка», - выразил недоумение один из участников чата.

Еще один снимок с места аварии был опубликован в сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». На нем видно, что к месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи.

Кто пострадал в результате ДТП и насколько серьезно, пока не сообщается.