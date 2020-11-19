Коронавирус унес еще одну жизнь в Пензенской области

19.11.2020 | 19:10

В Пензенской области стало известно о новой жертве коронавирусной инфекции. В четверг, 19 ноября, была обнародована информация о смерти 60-летней женщины.

«Сопутствующие: атеросклероз аорты, церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Причина смерти - коронавирусная инфекция. Осложнение - полисегментарная пневмония», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За последние сутки здоровыми назвали 247 пациентов. Общее число выписанных пациентов достигло 14 314.

С начала пандемии в регионе подтвердился 18 421 случай заражения COVID-19. В течение последнего месяца ежедневно выявляют по 160-175 больных.