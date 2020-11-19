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Происшествия

Коронавирус унес еще одну жизнь в Пензенской области

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В Пензенской области стало известно о новой жертве коронавирусной инфекции. В четверг, 19 ноября, была обнародована информация о смерти 60-летней женщины.

«Сопутствующие: атеросклероз аорты, церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Причина смерти - коронавирусная инфекция. Осложнение - полисегментарная пневмония», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За последние сутки здоровыми назвали 247 пациентов. Общее число выписанных пациентов достигло 14 314.

С начала пандемии в регионе подтвердился 18 421 случай заражения COVID-19. В течение последнего месяца ежедневно выявляют по 160-175 больных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Завтра совсем умирать перестанут,тогда кого носят и носят похоронщики? У них аншлаг.

Гость||

НАЗВАЛИ

Гость||

Завтра всё будет по другому. Уже в Пензе и дороги отличные , в рейтинг вошли, и заболевания по ковиду на сорок человек снизилось. Надо же Ваню как то поддержать, пока он в Москве. Так что в Пензе всё отлично. Приедет с медалью или орденом. Надо уметь рапортовать

Гость||

Гость писал(a):

Приедет с медалью или орденом
Тоже так думаю, иначе что ему там делать.

Гость||

А наш друг крематорщик живой???

Гость||

Гость писал(a):

А наш друг крематорщик живой???
Испытывает свой проект)

Гость||

Гость писал(a):

А наш друг крематорщик живой???
"Он умер" К/ф Брат

Имя: Гость
Комментарий:

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