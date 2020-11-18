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Происшествия

Оперштаб сообщил о 222-й жертве коронавируса в Пензенской области

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В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от коронавирусной инфекции. В среду, 18 ноября, стало известно об уходе из жизни 56-летнего мужчины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, кроме COVID-19 у него были диагностированы следующие сопутствующие заболевания: ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз.

Причиной смерти, согласно выводам специалистов, стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, к 18 ноября оперштаю сообщил о 222 смертях, вызванных COVID-19.

Выписали за день 198 пациентов. Теперь выздоровевших - 14 067.

18 ноября стало известно и о том, что инфекцию благополучно перенес губернатор Иван Белозерцев. Он рассказал об этом подписчикам в соцсетях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По всей стране мрёт больше день ото дня,а в Пензе меньше.

У нас кудесники или ... ?

Гость||

Соболезную родным!Почему пассажиры в поездах. Такие бессовестные?Не думают ни о окружающих,ни о мед.работниках,ни о сотрудниках поезда?Начальник поезда ничего не может сделать!Все пассажиры кроме меня ехали без масок с явными признаками ОРЗ!Меряют температуру в поезде,а,что толку?Нужны строгие меры для нарушителей!Должно быть уважение друг к другу,к Медикам,проводникам!

Гость||

Отмените все массовые мероприятия в школах,библиотеках,музеях!!!Куда смотрит Роспотребнадзор?Зачем проводят олимпиады для школьников,мероприятия в библиотеках,в музеях,что за необходимость.В Москве и других городах детей перевели на удаленку и запретили все сборища.

Гость||

На какой слог ударение в фамилии Черемушкина? Как правильно?

Гость||

Гость писал(a):

Отмените все массовые мероприятия в школах,библиотеках,музеях!!!Куда смотрит Роспотребнадзор?Зачем проводят олимпиады для школьников,мероприятия в библиотеках,в музеях,что за необходимость.В Москве и других городах детей перевели на удаленку и запретили все сборища.
Не раскачивай лодку.Наш губернатор знает что когда и где.

Гость||

Отмените все массовые мероприятия в школах,библиотеках,музеях!!!Куда смотрит Роспотребнадзор?Зачем проводят олимпиады для школьников,мероприятия в библиотеках,в музеях,что за необходимостьГость писал(a):

18.11.2020 19:56

Гость||

Как же надоели своим враньем!!! Как не надоест только!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.11.2020 19:41|

Отмените все массовые мероприятия в школах,библиотеках,музеях!!!Куда смотрит Роспотребнадзор?Зачем проводят олимпиады для школьников,мероприятия в библиотеках,в музеях,что за необходимость

А какой в этом смысл? Ни какого не получится спрятаться от вируса все переболеем а там уж кому как повезет.

Имя: Гость
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