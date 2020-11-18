Оперштаб сообщил о 222-й жертве коронавируса в Пензенской области

18.11.2020 | 19:10

В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от коронавирусной инфекции. В среду, 18 ноября, стало известно об уходе из жизни 56-летнего мужчины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, кроме COVID-19 у него были диагностированы следующие сопутствующие заболевания: ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз.

Причиной смерти, согласно выводам специалистов, стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, к 18 ноября оперштаю сообщил о 222 смертях, вызванных COVID-19.

Выписали за день 198 пациентов. Теперь выздоровевших - 14 067.

18 ноября стало известно и о том, что инфекцию благополучно перенес губернатор Иван Белозерцев. Он рассказал об этом подписчикам в соцсетях.