Оперштаб сообщил о 222-й жертве коронавируса в Пензенской области

В Пензенской области зарегистрирована очередная смерть от коронавирусной инфекции. В среду, 18 ноября, стало известно об уходе из жизни 56-летнего мужчины.
По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, кроме COVID-19 у него были диагностированы следующие сопутствующие заболевания: ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз.
Причиной смерти, согласно выводам специалистов, стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.
Таким образом, к 18 ноября оперштаю сообщил о 222 смертях, вызванных COVID-19.
Выписали за день 198 пациентов. Теперь выздоровевших - 14 067.
18 ноября стало известно и о том, что инфекцию благополучно перенес губернатор Иван Белозерцев. Он рассказал об этом подписчикам в соцсетях.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
По всей стране мрёт больше день ото дня,а в Пензе меньше.
У нас кудесники или ... ?