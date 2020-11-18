Иван Белозерцев выздоровел и собрался в Москву

18.11.2020 | 18:09

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о возвращении к работе после выздоровления от коронавирусной инфекции. В среду, 18 ноября, он поделился планами со своими подписчиками в Instagram.

«Друзья, приступаю к работе, завтра - в командировку в Москву. Спасибо всем, кто поддерживал. Искренне еще раз благодарю всех! Всем здоровья, берегите себя и своих близких!» - говорится в публикации главы региона.

О болезни Ивана Белозерцева стало известно 4 ноября. Он вместе с супругой, которая также заразилась опасным вирусом, лечился дома.