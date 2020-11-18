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Политика

Иван Белозерцев выздоровел и собрался в Москву

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о возвращении к работе после выздоровления от коронавирусной инфекции. В среду, 18 ноября, он поделился планами со своими подписчиками в Instagram.

«Друзья, приступаю к работе, завтра - в командировку в Москву. Спасибо всем, кто поддерживал. Искренне еще раз благодарю всех! Всем здоровья, берегите себя и своих близких!» - говорится в публикации главы региона.

О болезни Ивана Белозерцева стало известно 4 ноября. Он вместе с супругой, которая также заразилась опасным вирусом, лечился дома.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

На ковер наверное)))

Гость||

За благодарностями?

Гость||

А 14 дневный карантин? Или не болел?

Гость||

Провал 100%.

Гость||

Мда, и двух недель не прошло, явно это была инфлюэнция, а не ковид ...повезло!

Гость||

И не кашля, и не температуры.Нет, пусть раскажет чем лечился.Вот те и раз.Может на новые троллейбусы денег добывать поехал ?

Гость||

Он когда-нибудь ответит по поводу тарифа на проезд в общественном транспорте? Всем фиолетово, как он болел, где он болел, чем он болел

Гость||

Ты заменил остановки на дерьмо зачем?тебя пенсионеры проклинают

Гость||

Гость писал(a):

А 14 дневный карантин? Или не болел?

Вполне уместный вопрос. Есть масса сообщений в разных источниках, что выздоровевший от этого вируса человек, может ещё 2 недели заражать остальных здоровых людей. Сомневающиеся - погуглите, это правда.

Гость||

Значит,правильно ,пусть едет.Расцелует там всех.

Гость||

Гость писал(a):

Ты заменил остановки на дерьмо зачем?тебя пенсионеры проклинают
потому что он держит народ за быдло а для быдла и такие остановки подойдут

Гость||

Губернатор Мордовии уже в отставку попросился от греха подальше. И Мень вон арестован за дела в бытность губенатором аж 20100 году, и неприкосновенность сняли. Смотреть надо за своей командой, разгонять давно надо было.

Гость||

Гость писал(a):

На ковер наверное)))
Привезет ОМОН, чтобы с вами договориться как вы заслужили.

Гость||

Что б тебя в три шеи погнали! Любезнейший наш, достал ты своим похеризмом всех.

Гость||

Гость писал(a):

Значит,правильно ,пусть едет.Расцелует там всех.
Взасос, от профкома, от завкома, от совета областных матерей ..

Имя: Гость
Комментарий:

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