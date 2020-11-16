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Происшествия

В ГИБДД уточнили информацию об автокатастрофе под Пензой

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Представители управления ГИБДД России по Пензенской области уточнили информацию о ДТП, унесшем жизни четырех человек. Инцидент произошел в Мокшанском районе вечером в понедельник, 16 ноября.

«По предварительным данным, в 19:35 на 382-м км автомобильной дороги «Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля «Приора» под управлением мужчины 2002 года рождения, Toyota Cruiser под управлением мужчины 1969 года рождения и Iveco под управлением мужчины 1960 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды ведомства.

В результате четыре пассажира «Приоры» погибли на месте. Еще одного человека доставили в больницу. Также телесные повреждения получил водитель «Тойоты».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на разбившейся «Приоре» были номера 13-го региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

18 лет и на приоре.адовая смесь.и в принципе ожидаемо.

Гость||

Дааа жесть, пережил похоже ДТП но живой остался полгода в БОЛЬНИЦЕ, но сваво богу живой

Имя: Гость
Комментарий:

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