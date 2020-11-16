В ДТП под Пензой погибли четыре человека

16.11.2020 | 21:51

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину аварии, в результате которой погибли четыре человека. Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 ноября, в Мокшанском районе.

«В 19:57 на 382-м км трассы Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение двух транспортных средств: «Лады-Приоры» с номерами 13-го региона под управлением мужчины 2002 года рождения и Toyota Cruiser», - сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, «Лада» выехала на полосу встречного движения. Погибли четыре человека, которые в ней находились: трое мужчин и женщина. Их возраст пока не сообщается.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. В ликвидации последствий случившегося также принимали сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Привлечены 6 человек, 2 единицы техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП будет проведена проверка.