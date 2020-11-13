В Пензе нашли пропавшую 82-летнюю пенсионерку

13.11.2020 | 14:36

В Пензе завершены поиски 82-летней горожанки, которая в среду, 11 ноября, ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

В ночь с 12-го на 13-е ориентировку распространили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

В пятницу, 13 ноября, в 14:26 на странице отряда в соцсети «ВКонтакте» появилась запись «Найдена, жива!». Такой статус означает, что женщина уже встретилась со своими родственниками.

Ранее добровольцы проинформировали общественность о завершении поисков 71-летнего дезориентированного мужчины, пропавшего 10 ноября. Вечером 11-го появилось сообщение, что мужчина найден живым.

Продолжаются поиски 35-летнего жителя Пензы Сергея Александровича Гришкина. Мужчина ушел из дома 4 ноября и пропал. Его рост - 187 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, есть лысина. Носит очки.

Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Сергея Гришкина, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.