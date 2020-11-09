В Пензенской области в результате рейда задержали 65 пьяных водителей

09.11.2020 | 19:26

Все подразделения Госавтоинспекции Пензенской области бросили на выявление и задержание водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Так на территории региона проходил широкомасштабный рейд, который принес существенные плоды.

«Сотрудниками ГИБДД пресечено 1 677 нарушений правил дорожного движения. В том числе было задержано 65 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, 46 водителей не имеющих и 11 лишенных права управления транспортным средством», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Основная задача таких мероприятий - предупреждение несчастных случаев на дороге и выявление нарушителей правил дорожного движения.

И все же люди получают травмы и гибнут в автокатастрофах. Так, на проспекте Победы 20-летний молодой человек, управлявший машиной, сбил пожилую женщину. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, но не успела выйти на тротуар, пока для транспорта горел красный сигнал светофора.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных телесных повреждений скончался. По данному факту в настоящее время проводится проверка», - рассказал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.