Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 200

В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 200. В субботу, 7 ноября, стало известно о об уходе из жизни двух женщин.
Первая - 1964 года рождения. В числе сопутствующих заболеваний названы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз и состояние после холецистэктомии.
Второй жертве было 65. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени, артериальную гипертензию, желчнокаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит.
«Выписан сегодня 91 человек. Итого выздоровевших - 11 980», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Когда начнут строить крематорий и выполнять ВСЕ рекомендации Роспотребнадзора?
Это не последняя зараза.