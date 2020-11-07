Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 200

07.11.2020 | 19:44

В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 200. В субботу, 7 ноября, стало известно о об уходе из жизни двух женщин.

Первая - 1964 года рождения. В числе сопутствующих заболеваний названы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз и состояние после холецистэктомии.

Второй жертве было 65. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени, артериальную гипертензию, желчнокаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит.

«Выписан сегодня 91 человек. Итого выздоровевших - 11 980», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.