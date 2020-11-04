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Происшествия

Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 195

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Еще три смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области в среду, 4 ноября. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались две женщины и мужчина.

Младшей из жертв было 58 лет. Помимо COVID-19 у нее диагностировали атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, артериальную гипертензию и метаболический синдром. Также у нее было ожирение II степени и узловой зоб.

Вторая умершая - 1957 года рождения. Единственным ее сопутствующим заболеванием было ожирение II степени.

Мужчине было 60 лет. Он страдал хронической ишемической болезнью сердца, интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

В результате число жертв COVID-19, о которых сообщил оперштаб, к 4 ноября достигло 195.

Выписали за день 47 пациентов. Теперь выздоровевших 11 563.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Покойтесь с миром.

Гость||

Все довольно не старые люди!Соболезную родным!Почему в Пензе не контролируют междугородние автобусы даже в своем регионе?Пенза-Каменка(часть пассажиров ездит без масок),а-это общественное место!

Гость||

Да , довольны ! Бабушки, дедушки сидите дома ! Работающие пенсионеры работайте, ищите приключения !

Гость||

Если попал в Пензу на ИВЛ, домой дороги нет...

Гость||

Ивл это не лечение, это шанс на спасение

Гость||

А сколько жертв онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний?

Гость||

Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз.

Гость||

21:15 с облегчением

Имя: Гость
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