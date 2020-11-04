Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 195

Еще три смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области в среду, 4 ноября. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались две женщины и мужчина.
Младшей из жертв было 58 лет. Помимо COVID-19 у нее диагностировали атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, артериальную гипертензию и метаболический синдром. Также у нее было ожирение II степени и узловой зоб.
Вторая умершая - 1957 года рождения. Единственным ее сопутствующим заболеванием было ожирение II степени.
Мужчине было 60 лет. Он страдал хронической ишемической болезнью сердца, интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклерозом и артериальной гипертензией.
В результате число жертв COVID-19, о которых сообщил оперштаб, к 4 ноября достигло 195.
Выписали за день 47 пациентов. Теперь выздоровевших 11 563.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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