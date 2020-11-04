Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 195

04.11.2020 | 20:21

Еще три смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области в среду, 4 ноября. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались две женщины и мужчина.

Младшей из жертв было 58 лет. Помимо COVID-19 у нее диагностировали атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, артериальную гипертензию и метаболический синдром. Также у нее было ожирение II степени и узловой зоб.

Вторая умершая - 1957 года рождения. Единственным ее сопутствующим заболеванием было ожирение II степени.

Мужчине было 60 лет. Он страдал хронической ишемической болезнью сердца, интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

В результате число жертв COVID-19, о которых сообщил оперштаб, к 4 ноября достигло 195.

Выписали за день 47 пациентов. Теперь выздоровевших 11 563.