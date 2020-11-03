Пензенцам сообщили об очередной жертве коронавируса

03.11.2020 | 19:37

Во вторник, 3 ноября, в Пензенской области стало известно об очередной смерти от коронавирусной инфекции. 192-й жертвой, о которой сообщил оперштаб, стала женщина 1956 года рождения.

Кроме COVID-19 у нее были диагностированы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз. Однако причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной пневмонией.

«Выписаны сегодня 145 человек. Итого выздоровевших - 11 516», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По данным на 3 ноября, в Пензенской области зарегистрировано 15 749 случаев заражения коронавирусом. 162 из них подтвердили за последние сутки.