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Происшествия

Пензенцам сообщили об очередной жертве коронавируса

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Во вторник, 3 ноября, в Пензенской области стало известно об очередной смерти от коронавирусной инфекции. 192-й жертвой, о которой сообщил оперштаб, стала женщина 1956 года рождения.

Кроме COVID-19 у нее были диагностированы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз. Однако причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной пневмонией.

«Выписаны сегодня 145 человек. Итого выздоровевших - 11 516», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По данным на 3 ноября, в Пензенской области зарегистрировано 15 749 случаев заражения коронавирусом. 162 из них подтвердили за последние сутки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а все заболевшие и умершие масок не носили?

Гость||

Зачем нам это знать?мы в масках дома,закошмарены.

Имя: Гость
Комментарий:

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