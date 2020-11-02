В Нижнеломовском районе ВАЗ врезался в фуру, водитель погиб

02.11.2020 | 14:29

В воскресенье, 1 ноября, в Нижнеломовском районе произошла автокатастрофа.

По предварительным данным, в 21:15 на 527-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в стоявшую фуру Volvo Fm-Truck с полуприцепом, за рулем которой находился 37-летний водитель, врезался ВАЗ-2114 под управлением 45-летнего мужчины.

Водитель «четырнадцатой» погиб на месте, 39-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в регионе произошло еще несколько ДТП со смертельным исходом.

Ранним утром в Бессоновке столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада-Гранта». 26-летний водитель «десятки» и 41-летний пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте. Водителя «Лады-Гранты» доставили в медицинское учреждение.

В 13:45 на проспекте Строителей в Пензе «Газель» под управлением 34-летнего водителя наехала на 70-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась.

В 16:25 в Каменском районе столкнулись ВАЗ-2109 и Kia Rio. 39-летний водитель ВАЗа и 11-летний мальчик - пассажир иномарки погибли, еще три человека были доставлены в больницу с травмами.

В понедельник, 2 ноября, на совещании в правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял тему роста числа смертельных происшествий на дорогах. Он поручил организовать областное мероприятие с участием руководства УМВД и УГИБДД и рассмотреть возможность снижения допустимой скорости на особо опасных участках на 20 км/ч.