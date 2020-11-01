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Происшествия

На проспекте Строителей в Пензе насмерть сбили женщину

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Днем в воскресенье, 1 ноября, на проспекте Строителей в Пензе, в районе остановки «Товары для женщин», случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 13:40 напротив дома № 40 34-летний водитель автомобиля «ГАЗель» сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

«Возраст погибшей в настоящее время устанавливается. По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

30 октября в Бессоновском районе водитель иномарки насмерть сбил 51-летнего мужчину. 23 октября в Кузнецке погиб 36-летний пешеход - на него наехала фура Scania.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото olhov5566
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Гость||

Теперь ещё одна не верит в безответственность пешеходов.

Гость||

Ужасная смерть. От машин уже невозможно увернуться ни на тротуаре, ни во дворе, ни у магазина,ни утром у садика... Водители считают, что им всегда и везде приоритет. Паркуются, выезжают задним ходом и не смотрят!!! Не увернулся-твои проблемы.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь ещё одна не верит в безответственность пешеходов.
На тротуаре перед магазином. Сегодня м.... на белом Дастере с грязными номерами р 518 к . 58 пролетел на чистый красный и что тоже пешеходы виноваты ?

Имя: Гость
Комментарий:

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