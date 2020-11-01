На проспекте Строителей в Пензе насмерть сбили женщину

01.11.2020 | 15:00

Днем в воскресенье, 1 ноября, на проспекте Строителей в Пензе, в районе остановки «Товары для женщин», случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 13:40 напротив дома № 40 34-летний водитель автомобиля «ГАЗель» сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

«Возраст погибшей в настоящее время устанавливается. По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

30 октября в Бессоновском районе водитель иномарки насмерть сбил 51-летнего мужчину. 23 октября в Кузнецке погиб 36-летний пешеход - на него наехала фура Scania.