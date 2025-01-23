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Общество

Вводятся ограничения для грузового транспорта на 635-м километре М-5

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В Пензенской области вводятся временные ограничения для движения грузового транспорта определенных параметров на участке трассы М-5. Речь идет о мосте через Суру на 635-м километре, в 680 метрах от развязки, что у гостиничного комплекса «Золотой Петушок».

«С 24 января по 31 декабря 2025 года движение грузового транспорта шириной более 4,5 метра и длиной более 20 метров осуществляется в особом режиме с предоставлением и согласованием проекта организации дорожного движения», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ограничение введено из-за ремонта левого моста через реку (на Москву). Он начался в мае 2024 года, и с тех пор все ездят по правому.

Длина моста в сторону столицы - 260,45 м, общая ширина проезжей части - 11,5 м. Ее переустраивают. Контракт рассчитан на 3 года, подготовительные работы начались в 2023-м.

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