В Пензенском районе ночью столкнулись 2 фуры

Ночью в среду, 18 сентября, в Пензенском районе на 413-м километре трассы Саратов - Нижний Новгород (неподалеку от Богословки) столкнулись две фуры.
По предварительным данным, это случилось в 1:40.
За рулем одного автомобиля - DAF - находился мужчина 1976 года рождения, вторым - Mercedes-Benz Actros - управлял мужчина 1990 года рождения, сообщили в областной Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадал водитель DAF. Он был осмотрен врачами и отпущен.
На место выезжали специалисты ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр». Они отключили АКБ аварийных транспортных средств и смыли с проезжей части разлившиеся жидкости.
По факту ДТП проводится проверка.
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