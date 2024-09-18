В Пензенском районе ночью столкнулись 2 фуры

18.09.2024 | 09:46

Ночью в среду, 18 сентября, в Пензенском районе на 413-м километре трассы Саратов - Нижний Новгород (неподалеку от Богословки) столкнулись две фуры.

По предварительным данным, это случилось в 1:40.

За рулем одного автомобиля - DAF - находился мужчина 1976 года рождения, вторым - Mercedes-Benz Actros - управлял мужчина 1990 года рождения, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал водитель DAF. Он был осмотрен врачами и отпущен.

На место выезжали специалисты ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр». Они отключили АКБ аварийных транспортных средств и смыли с проезжей части разлившиеся жидкости.

По факту ДТП проводится проверка.