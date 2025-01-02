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Происшествия

Новогодняя ночь закончилась для пассажирки ВАЗ-2110 в больнице

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В Госавтоинспекции рассказали о ДТП, случившемся в Пензенской области в новогоднюю ночь.

Авария произошла в поселке Мичуринском Пензенского района.

По предварительным данным, 1 января в 4:10 напротив дома № 40 на улице Центральной 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ-2110, наехал на препятствие. После столкновения «десятка» опрокинулась.

В ДТП пострадала 38-летняя пассажирка ВАЗа. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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