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Происшествия

В Пензенской области разыскивают 68-летнего мужчину

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В Пензенской области объявили в розыск 68-летнего мужчину. Вячеслав Иванович Пономарев ушел из дома в селе Куракино Сердобского района в минувший понедельник, 26 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

По словам волонтеров регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшего - 163 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые.

Был одет в синюю куртку, штаны такого же цвета с лампасами и фиолетовую шапку, обувь - черные резиновые сапоги.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.

Сообщить о местонахождении пропавшего можно и по телефону 112.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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