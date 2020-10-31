В Пензенской области разыскивают 68-летнего мужчину

В Пензенской области объявили в розыск 68-летнего мужчину. Вячеслав Иванович Пономарев ушел из дома в селе Куракино Сердобского района в минувший понедельник, 26 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
По словам волонтеров регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшего - 163 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые.
Был одет в синюю куртку, штаны такого же цвета с лампасами и фиолетовую шапку, обувь - черные резиновые сапоги.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.
Сообщить о местонахождении пропавшего можно и по телефону 112.
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