В Пензенской области от COVID-19 умерли еще два человека

31.10.2020 | 19:24

В субботу, 31 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от коронавирусной инфекции, осложненной субтотальной пневмонией.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Одна из жертв - женщина в возрасте 63 лет, вторая - 59-летний мужчина. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

У женщины также диагностировали ожирение II степени, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда и спаечный процесс в брюшной полости.

Мужчина помимо уже указанных недугов имел атеросклеротический кардиосклероз и артериолонефросклероз.

Таким образом, с начала пандемии официально было сообщено о 185 жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 97 человек. Итого выздоровевших - 11 244», - уточнила Черемушкина.