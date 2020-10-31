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Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли еще два человека

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В субботу, 31 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от коронавирусной инфекции, осложненной субтотальной пневмонией.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Одна из жертв - женщина в возрасте 63 лет, вторая - 59-летний мужчина. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

У женщины также диагностировали ожирение II степени, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда и спаечный процесс в брюшной полости.

Мужчина помимо уже указанных недугов имел атеросклеротический кардиосклероз и артериолонефросклероз.

Таким образом, с начала пандемии официально было сообщено о 185 жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 97 человек. Итого выздоровевших - 11 244», - уточнила Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Им маски не помогли? А по чему же они умерли тут новостили пилюльки от ковида в аптеках появились ?

Гость||

Откуда фото со зловещей рещёткой?

Гость||

Поганая власть, к чему оглашение всех этих диагнозов? В том, что вы никчемная? Что в вашей стране люди такие больные и вы этим хвалитесь?

Гость||

Скорее всего ни мужчина ни женщина не знали о своих недугах и их обнаружили после смерти

Гость||

Что за готическая фоточка? Хэллоуин начался? Где вы такое в Пензе видели, фантазёры?

Гость||

Гость писал(a):

Поганая власть, к чему оглашение всех этих диагнозов? В том, что вы никчемная? Что в вашей стране люди такие больные и вы этим хвалитесь?
А в твоей еще поганей стране?

Гость||

На тюремную больницу похоже.)

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Поганая власть, к чему оглашение всех этих диагнозов? В том, что вы никчемная? Что в вашей стране люди такие больные и вы этим хвалитесь?
А в твоей еще поганей стране?
И да, никчемный и подонок - это ты! Так что закрой свою погань-пасть!

Гость||

с такими не сознательными гражданами не возможно увеличить продолжительность жизни до 99 годиков

Гость||

Гость писал(a):

Поганая власть, к чему оглашение всех этих диагнозов? В том, что вы никчемная? Что в вашей стране люди такие больные и вы этим хвалитесь?
Ебанько, не тебе сообщают, иди мимо лесом.

Гость||

Ну да, настоящий российкий патриот не должен замечать всего этого в своей стране, но должен ругать за это же другие страны, да, путикантропы?

Гость||

Гость писал(a):

Ну да, настоящий российкий патриот не должен замечать всего этого в своей стране, но должен ругать за это же другие страны, да, путикантропы?
Хахлобіс майданутих, тікай з форуму, тобі пізда!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Поганая власть, к чему оглашение всех этих диагнозов? В том, что вы никчемная? Что в вашей стране люди такие больные и вы этим хвалитесь?
Власть надо менять! Долой никчемных и вредителей!
пішов в жопу

Гость||

Оказывается и на нашем форуме наняли, скорбящих за власть. Просто удивительно, что есть такие продажные. Вот так нашу страну и просрали.

Гость||

О троль тута тролить, а вы ведетеся. Хихи

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Имя: Гость
Комментарий:

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