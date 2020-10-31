В Пензенской области от COVID-19 умерли еще два человека

В субботу, 31 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от коронавирусной инфекции, осложненной субтотальной пневмонией.
Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Одна из жертв - женщина в возрасте 63 лет, вторая - 59-летний мужчина. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.
У женщины также диагностировали ожирение II степени, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда и спаечный процесс в брюшной полости.
Мужчина помимо уже указанных недугов имел атеросклеротический кардиосклероз и артериолонефросклероз.
Таким образом, с начала пандемии официально было сообщено о 185 жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.
«Выписаны сегодня 97 человек. Итого выздоровевших - 11 244», - уточнила Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Им маски не помогли? А по чему же они умерли тут новостили пилюльки от ковида в аптеках появились ?