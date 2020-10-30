Еще трое: в Пензенской области продолжаются смерти от COVID-19

30.10.2020 | 19:21

В пятницу, 30 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от новой коронавирусной инфекции. Умерли две женщины и мужчина.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у самой молодой из жертв - 50-летней - не было заболеваний кроме COVID-19. Вторая умершая (ей был 61 год) страдала атеросклерозом.

У 59-летнего мужчины диагностировали атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, нарушение ритма и проводимости, а также артериальную гипертензию.

Причиной смерти всех троих стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 183 жертвах COVID-19 в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 136 пациентов. Итого выздоровевших - 11 147», - уточнила Черемушкина.