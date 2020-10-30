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Происшествия

Еще трое: в Пензенской области продолжаются смерти от COVID-19

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В пятницу, 30 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от новой коронавирусной инфекции. Умерли две женщины и мужчина.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у самой молодой из жертв - 50-летней - не было заболеваний кроме COVID-19. Вторая умершая (ей был 61 год) страдала атеросклерозом.

У 59-летнего мужчины диагностировали атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, нарушение ритма и проводимости, а также артериальную гипертензию.

Причиной смерти всех троих стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 183 жертвах COVID-19 в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 136 пациентов. Итого выздоровевших - 11 147», - уточнила Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как это уже и без сопутствующих умирают?

Гость||

Дина Черемушкина-я думала, что это молодая девушка. Фамилия и имя как у девочки. Тогда уж Дина и как дальше по батюшке

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

и я поддерживаю. но не из-за ковида, а в принципе он пригодится

Гость||

им даже маска не помогла или они не носили? А как же пилюли тоже не помогают или им не давали?

Гость||

какой кошмар,что происходит вокруг,переведите детей на дистанционку,подумайте о них,так страшно,когда умирают молодые.Детей уже короновирусом в больницы стали класть.

Гость||

Куда детей кладут? Какие-то сказки

Гость||

Так у детей каникулы начались.

Гость||

Гость писал(a):

Куда детей кладут? Какие-то сказки
Да тут давно одни сказки. Всех умерших сейчас просто подгоняют под статистику. Писали же, что их было больше, чем на начало сентября. Вот и подрисовывают. Умирают не от ковидов, а от неоказания медицинской помощи при обычных заболеваниях. Скорые не едут, потому что развозят людей по районам, чтобы подальше от родных и знакомых.

Имя: Гость
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