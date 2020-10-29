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Происшествия

Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 180

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В Пензенской области за сутки зарегистрировали еще две смерти от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно вечером в четверг, 29 октября.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались 70-летний мужчина и женщина в возрасте 60 лет. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и артериальной гипертензией.

У мужчины также диагностировали атеросклероз, хроническую обструктивную болезнь легких и бронхит, эмфизему легких. У женщины выявлено ожирение III степени.

Таким образом, за все время пандемии оперштаб сообщил о 180 жертвах COVID-19 в Пензенской области.

Здоровыми за сутки назвали 126 человек. Общее число пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 11 011.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это большая беда,когда уходят Люди!Моя семья уже столкнулась с горем,потеряли маму-ковид!Брату 60,он такой молодой, сердце обмирает,когда читаю такую информацию!Здоровья всем!

Гость||

что творится!!! в пензе не умеют лечить или банальная халатность по отношению к больным? в соседней мордовии и показатель заболеваемости ниже в 3 раза и число умерших за все время 50!!!!

Гость||

Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз.

Гость||

так почему они заболевают они что маски эти 180 не носили?

Гость||

Гость писал(a):

так почему они заболевают они что маски эти 180 не носили?
Маски , скорее всего, не носили те, кто их заразил .

Гость||

Гость писал(a):

Маски , скорее всего, не носили те, кто их заразил .
так и они не носили получается если бы носили то не заразились

Гость||

В соседней Мордовии были летом. Ни в один магазин без маски нельзя было зайти.

Гость||

Гость писал(a):

в пензе не умеют лечить или банальная халатность по отношению к больным?
Народ халатен к самому себе, но виноватых опять ищет на стороне.

Гость||

в пензе не умеют лечить или банальная халатность по отношению к больным?

——

Как сегодня выяснилось, 80% заболевших не нуждаются в каком либо лечении. И среди оставшихся 20 % лишь ничтожная часть требует госпитализации, ивл и кислорода

Гость||

Гость писал(a):

что творится!!! в пензе не умеют лечить или банальная халатность по отношению к больным? в соседней мордовии и показатель заболеваемости ниже в 3 раза и число умерших за все время 50!!!!
Эту заразу толком лечить еще не научились.Заболеешь -это как русская рулетка можешь легко перенести а можно и в ящик сыграть.Как иммунная система человека справится с вирусом.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.10.2020 19:50|

Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз.

Мнение навальниста

Гость||

Гость писал(a):

В соседней Мордовии были летом. Ни в один магазин без маски нельзя было зайти.
В Самаре летом тоже не пускали без маски в магазины.

Гость||

Гость писал(a):

Эту заразу толком лечить еще не научились.Заболеешь -это как русская рулетка можешь легко перенести а можно и в ящик сыграть.Как иммунная система человека справится с вирусом.
COVID-19 биологическое оружие США

Гость||

Мнение навальниста

——

Никогда не поддерживал Навального, враждебный России элемент

Гость||

А где человек с кутьей?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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