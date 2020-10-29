Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 180

29.10.2020 | 19:29

В Пензенской области за сутки зарегистрировали еще две смерти от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно вечером в четверг, 29 октября.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались 70-летний мужчина и женщина в возрасте 60 лет. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и артериальной гипертензией.

У мужчины также диагностировали атеросклероз, хроническую обструктивную болезнь легких и бронхит, эмфизему легких. У женщины выявлено ожирение III степени.

Таким образом, за все время пандемии оперштаб сообщил о 180 жертвах COVID-19 в Пензенской области.

Здоровыми за сутки назвали 126 человек. Общее число пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 11 011.