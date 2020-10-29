Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 180

В Пензенской области за сутки зарегистрировали еще две смерти от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно вечером в четверг, 29 октября.
По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скончались 70-летний мужчина и женщина в возрасте 60 лет. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и артериальной гипертензией.
У мужчины также диагностировали атеросклероз, хроническую обструктивную болезнь легких и бронхит, эмфизему легких. У женщины выявлено ожирение III степени.
Таким образом, за все время пандемии оперштаб сообщил о 180 жертвах COVID-19 в Пензенской области.
Здоровыми за сутки назвали 126 человек. Общее число пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 11 011.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Это большая беда,когда уходят Люди!Моя семья уже столкнулась с горем,потеряли маму-ковид!Брату 60,он такой молодой, сердце обмирает,когда читаю такую информацию!Здоровья всем!