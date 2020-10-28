В Пензенской области разыскивают 49-летнего мужчину

28.10.2020 | 18:58

В Пензенской области в розыск объявили 49-летнего мужчину. Алексей Геннадьевич Мещеряков из Пачелмы пропал 19 октября, и с тех пор сведений о его местонахождении не поступало.

Согласно ориентировке, распространенной региональным отделением отряда «Лиза Алерт», рост мужчины - 175 см, телосложение худощавое, волосы черные короткие, глаза карие.

В день исчезновения он был одет в зеленые штаны, черную куртку, обувь - черные галоши.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям региона волонтеры.

Кроме того, сообщить о возможном местонахождении мужчины можно по телефону 112.