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Происшествия

Волонтеры сообщили о прекращении поисков 9-летнего жителя Грабова

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В селе Грабово завершились поиски 9-летнего школьника. Соответствующее сообщение появилось на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 25 октября.

Мальчик пропал вечером 24-го числа. Он вышел из дома и не вернулся. Его разыскивали всю ночь.

«На поиске работали 5 групп», - уточнили в штабе волонтеров.

Около 9:00 на странице поисковиков появилось сообщение: «Найден! Жив!» Подробности представители отряда пока не обнародовали.

В Пензенской области продолжается розыск 15-летней Анастасии Авдеевой. Информация о безвестном исчезновении девушки поступила 19 октября. Первокурсница Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, Анастасия Авдеева покинула колледж около 17:00 и не вернулась в общежитие.

Семья девушки проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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