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Происшествия

В Пензенском зоопарке умерла 23-летняя львица Дайана

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В ночь с 11 на 12 октября в Пензенском зоопарке умерла львица Дайана. Об этом сотрудники сообщили в официальном аккаунте учреждения в Instagram.

«Сегодня ночью в возрасте 23 лет (а в переводе на человеческий возраст - 110 лет) скончалась львица Дайана. Дашка, Дашунечка… Королева зоопарка и наших сердец - ты всегда покоряла своим царственным взглядом… Ты показала нам, людям, что есть настоящая любовь…» - говорится в сообщении, опубликованном на странице зоопарка.

Львица прожила в Пензе 22 года, родила от льва Симбы 24 детеныша.

«До последнего дня Даша радовала нас своим присутствием на улице. Многие, узнав ее историю, завороженно наблюдали за ней… Прощай, королева... Ты прожила очень долгую и, надеемся, счастливую жизнь… Ты навсегда останешься в нашей памяти!» - подчеркнули сотрудники зоопарка.

Лев Симба (именно его скульптура украшает главный вход) умер от старости в 2017 году. Символу Пензенского зоопарка было 19 лет.

В дикой природе продолжительность жизни львов составляет 8-10 лет, крайне редко звери дотягивают до 12-14.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/penza.zoo
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Гость||

Корона?

Гость||

Пичалька...

Гость||

Хоронить в масках будем? Доступ к телу будет? А у нас мышь у подъезда сдоха. Может объеденим похороны?

Гость||

Гость|12.10.2020 11:15|

Корона?

Гость|12.10.2020 11:16|

Пичалька...

Гость|12.10.2020 11:23|

Хоронить в масках будем? Доступ к телу будет? А у нас мышь у подъезда сдоха. Может объеденим похороны?Ваше мнение и рассуждение кто-нибудь спрашивает, а, долбодятлы?

Гость||

11:14, 11:15, 11:16 и 11:23, юмористы тупые, обратитесь в клинику им.Евграфова! Только там вам помогут...

Гость||

Гость писал(a):

Только там вам помогут...
Этим же вряд ли помогут.

Гость||

Гость писал(a):

Ваше мнение и рассуждение кто-нибудь спрашивает, а, долбодятлы?
Нет,только твоё мнение долбоящера тут нужно.

Гость||

Наверное от очередного мата сотрудников померла . Даже дикие звери их мат не переносят , а вы деток туда .

Гость||

С учетом того, что на воле львы живут 8 лет в среднем, то думается условия были замечательные,чтобы дожить до 23 лет

Гость||

Откуда дебилы вы беретесь то, с такими комментариями?

Имя: Гость
Комментарий:

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