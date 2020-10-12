В Пензенском зоопарке умерла 23-летняя львица Дайана

12.10.2020 | 10:59

В ночь с 11 на 12 октября в Пензенском зоопарке умерла львица Дайана. Об этом сотрудники сообщили в официальном аккаунте учреждения в Instagram.

«Сегодня ночью в возрасте 23 лет (а в переводе на человеческий возраст - 110 лет) скончалась львица Дайана. Дашка, Дашунечка… Королева зоопарка и наших сердец - ты всегда покоряла своим царственным взглядом… Ты показала нам, людям, что есть настоящая любовь…» - говорится в сообщении, опубликованном на странице зоопарка.

Львица прожила в Пензе 22 года, родила от льва Симбы 24 детеныша.

«До последнего дня Даша радовала нас своим присутствием на улице. Многие, узнав ее историю, завороженно наблюдали за ней… Прощай, королева... Ты прожила очень долгую и, надеемся, счастливую жизнь… Ты навсегда останешься в нашей памяти!» - подчеркнули сотрудники зоопарка.

Лев Симба (именно его скульптура украшает главный вход) умер от старости в 2017 году. Символу Пензенского зоопарка было 19 лет.

В дикой природе продолжительность жизни львов составляет 8-10 лет, крайне редко звери дотягивают до 12-14.