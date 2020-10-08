В Пензенской области от вирусной пневмонии умерла 52-летняя женщина

08.10.2020 | 19:18

В Пензенской области появилась официальная информация о 138-й смерти от новой коронавирусной инфекции. Вечером в четверг, 8 октября, об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Зарегистрирована смерть женщины 1968 года рождения», - уточнила Черемушкина в личном телеграм-канале.

Известно, что умершая страдала атеросклеротической болезнью сердца, атеросклерозом аорты, гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом II типа и ожирением.

Причиной смерти названа двусторонняя вирусная пневмония.

Выписали за день 67 человек. Общее число излечившихся от опасной инфекции теперь составляет 9 520.